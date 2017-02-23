41-я выставка «Охота и рыболовство на Руси»

22 февраля 2017 года в павильонах 75 и 69 ВДНХ открылась 41-ая Международная выставка «Охота и рыболовство на Руси». Кроме официальных участников, ее посетило огромное количество людей из разных городов нашей страны.

В этом году, наряду с последними достижениями и технологическими разработками в области охоты, рыбалки и туризма, при поддержке «Русского охотничьего журнала», была представлена всего одна порода охотничьих собак — «Русский охотничий спаниель». Это единственная отечественная подружейная порода собак — одна из самых молодых пород, к сожалению, еще не признанная международным сообществом.

В рамках своей экспозиции, владельцы спаниелей, знакомили посетителей выставки с особенностями породы «Русский охотничий спаниель». Предлагали буклеты с информацией о породе, консультировали по различным вопросам приобретения, воспитания, содержания и натаски, знакомили с новым номером газеты «Русский охотничий спаниель», рассказывали о Межрегиональном интернет-форуме «ФорумРОС.рф».

Стенд спаниелистов, несмотря на нетрадиционность формата, заинтересовал большое количество посетителей не только из Московского региона, но также Рязанской, Владимирской, Ивановской и других областей и стран СНГ. Деятельность экспозиции привлекла внимание также известных людей, ее посетили Валуев Н.С., Кузенков В.П., Кречмар М.А.

Выставка продлится до 26 февраля. Добро пожаловать на стенд № Т30 (павильон №69).