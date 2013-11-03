Добро пожаловать!

Мы рады приветствовать Вас на сайте журнала «Спаниель».
Журнал «Спаниель» — интернет-издание о собаках, в частности о спаниелях. На страницах нашего журнала, мы стараемся затронуть тему всех разновидностей спаниелей, а их не мало: Американский водяной спаниель, Американский кокер-спаниель, Английский кокер-спаниель, Английский спрингер-спаниель, Большой мюнстерлендер, Вельш-спрингер-спаниель, Голубой пикардийский спаниель, Дрентский патрийсхонд, Ирландский водяной спаниель, Кавалер кинг чарльз спаниель, Кинг чарльз спаниель, Кламбер-спаниель, Коикерхондье, Малый Читать далее →
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Мы продолжаем знакомить читателей с мнениями охотников-спаниелистов. Сегодня наш собеседник Сергей БУЛАВА — эксперт по спаниелям, г. Ижевск.
Сергей, как давно Вы увлекаетесь охотой? Когда и почему у Вас появился русский охотничий спаниель?
— Охотой я занялся в 2000 году. Когда я получил охотничий билет, приобрел ружье и стал ходить в лес, я думал — я — охотник. Что представляла охота для меня тогда? Естественно, это охота по птице как самая доступная. Зверовая охота (заяц, норные) изначально были немыслимы без собаки.
В магаданском ДК «Пионерный» собралось 206 собак самых различных пород, чтобы принять участие в очередной выставке ранга «Кандидат в чемпионы России». Также четвероногие могли получить титул кандидата в чемпионы федерации. Встречу организовала Магаданская областная общественная организация любительского собаководства «Венец Колымы». В большом зале можно было встретить таких частых гостей как овчарок, хаски, терьеров, лаек, спаниелей, бульдогов, чихуахуа, так и редкие породы: вельш-корги, ньюфаундленд, мопс, шарпей. Впервые в состязании принял участие норвежский эльгхунд серый. Оценивать четвероногих прибыл из Москвы судья российской кинологической федерации-международной кинологической федерации (МКФ) (Federation Cynologique Internationale (FCI) Сергей Галиаскаров, сообщает ИА MagadanMedia.
Всероссийская выставка собак «Осенний калейдоскоп — 2016» открылась на территории Пермской ярмарки в субботу, 22 октября.
Мероприятие проходит на новой площадке выставочного комплекса. Всего заводчики представили порядка 300 животных. Среди пород – как всем известные, например, американский кокер-спаниель, лабрадор и мопс, так и необычные, в том числе мексиканская голая, американская акита и другие. Всего заводчики представили порядка 300 собак.
Порода русский охотничий спаниель — самая молодая среди наших охотничьих собак. Ее стандарт был официально утвержден в 1951 году. Мы начинаем цикл небольших интервью со специалистами по этой породе, руководителями секций и практическими охотниками со спаниелем.
Беседы ведет опытный охотник Владимир Сергеевич МАСОЛИКОВ, имеющий более 20 лет практики охоты со спаниелями. И сегодня на его вопросы отвечают руководители секции РОС МГО ВФСО «Динамо» Маргарита и Александр Старостины.
— Насколько я знаю, вы единственная семейная пара в породе РОС. Как давно началось ваше увлечение породой?