Добро пожаловать!

Мы продолжаем знакомить читателей с мнениями охотников-спаниелистов. Сегодня наш собеседник Сергей БУЛАВА — эксперт по спаниелям, г. Ижевск.

Сергей, как давно Вы увлекаетесь охотой? Когда и почему у Вас появился русский охотничий спаниель?

— Охотой я занялся в 2000 году. Когда я получил охотничий билет, приобрел ружье и стал ходить в лес, я думал — я — охотник. Что представляла охота для меня тогда? Естественно, это охота по птице как самая доступная. Зверовая охота (заяц, норные) изначально были немыслимы без собаки.

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