Газета «Русский охотничий спаниель» №1(2) (2017)

Второй номер газеты «РОС» вышел к 41-й Международной выставке «Охота и рыболовство на Руси» проходящей 22-26 февраля 2017 года на ВДНХ. Если вам не удалось получить нашу газету у наших распространителей, вы всегда можете почитать ее в электронном виде на сайте или в мобильном приложении (Google Play, App Store).