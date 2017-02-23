Газета «Русский охотничий спаниель» №1(2) (2017)

Второй номер газеты «РОС» вышел к 41-й Международной выставке «Охота и рыболовство на Руси» проходящей 22-26 февраля 2017 года на ВДНХ. Если вам не удалось получить нашу газету у наших распространителей, вы всегда можете почитать ее в электронном виде на сайте или в мобильном приложении (Google Play, App Store).
Содержание:
— Первое поле
— За коростелями
— Про занятия с собакой
— Техника безопасности
— Дед
— Тетеревиные истории
— Как мы первого вальдшнепа подавали
— Рябчик
— На охоте
— Запоздалый бекас