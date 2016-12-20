Встреча МООиРовцев и друзей

Небольшой, неформальный видеоотчет

17-18 декабря 2016 года на базе “Головинка”, Центральная секция спаниелей МООиР организовала торжественное закрытие полевого сезона 2016.

По сложившейся традиции, к МООиРовцам присоединились друзья из других секций, а также все желающие владельцы спаниелей. Помимо спаниелистов из Московского и близлежащих регионов, в гости с удовольствием приехали и белгородцы.

Только чествованием активистов секции, данное мероприятие не ограничилось, в течении двух дней были проведены занятия с владельцами по натаске спаниелей (вольер, поле, подача), соревнования по стрельбе, награждение по результатам Новогоднего конкурса детского рисунка “РОС и Я – друзья”, охота на выпускного фазана. Каждый молодой спаниелист смог задать интересующие его вопросы экспертам, рассказать о проблемах в воспитании, поделится первыми достижениями.

По мнению участников, два выходных дня пролетели в дружеской обстановке, теплая атмосфера никого не оставила равнодушным. Больше всех, конечно же, остались довольны приехавшие со своими родителями многочисленные детишки, которых поздравил Дед Мороз с наступающим Новым годом.