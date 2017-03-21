Каталог «Охотничьи спаниели России»

Уважаемые спаниелисты, эксперты, руководители секций!

В ближайшем будущем планируется создание каталога «Охотничьи спаниели России», в котором будет размещена информация о Чемпионах, Полевых чемпионах и Полевых победителях мероприятий РОРС не ниже регионального ранга, получивших титул в период с 2012 по 2017 годы.

Просим Вас до 15 апреля 2017 года, предоставить данные на адрес Комиссии по спаниелям (rors-spanieli@mail.ru), на спаниелей секции (чемпионов, полевых чемпионов и полевых победителей мероприятий не ниже регионального ранга за 2012-2017 гг.). Владельцам, желательно продублировать данные на своих личных спаниелей, подкрепив информацию приложением фото страницы с записью о выигранном чемпионате.

Форма для данных — в файле Таблица чемпионов.xls

Образец для заполнения — в файле Образец заполнения Таблицы чемпионов.xlsx