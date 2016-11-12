К сожалению, первый номер газеты «РОС» вышел ограниченным тиражом, который очень быстро разошелся на мероприятиях по клубам и секциям. Если вам не удалось заполучить нашу газету, вы всегда можете почитать ее в электронном виде на сайте или в мобильном приложении (Google Play, App Store).Газета «Русский охотничий спаниель» №1 (2016)
Содержание:
— Всероссийская выставка Русских охотничьих спаниелей
— Первый год с ушастым
— XIV Всероссийские состязания спаниелей по полевой и болотной дичи
— Судьи постоянно учатся, а кто обучает заводчиков?
— XII Всероссийские состязания спаниелей по утке
— Собаки чувствуют возвращение хозяина
— Выбор и приобретение спаниеля
— Воспитание в одной семье ребенка и собаки — дело виртуозное