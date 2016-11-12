Газета «Русский охотничий спаниель» №1 (2016)

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Содержание:

— Всероссийская выставка Русских охотничьих спаниелей

— Первый год с ушастым

— XIV Всероссийские состязания спаниелей по полевой и болотной дичи

— Судьи постоянно учатся, а кто обучает заводчиков?

— XII Всероссийские состязания спаниелей по утке

— Собаки чувствуют возвращение хозяина

— Выбор и приобретение спаниеля

— Воспитание в одной семье ребенка и собаки — дело виртуозное

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