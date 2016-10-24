Спаниели Удмуртии

Мы продолжаем знакомить читателей с мнениями охотников-спаниелистов. Сегодня наш собеседник Сергей БУЛАВА — эксперт по спаниелям, г. Ижевск.

Сергей, как давно Вы увлекаетесь охотой? Когда и почему у Вас появился русский охотничий спаниель?

— Охотой я занялся в 2000 году. Когда я получил охотничий билет, приобрел ружье и стал ходить в лес, я думал — я — охотник. Что представляла охота для меня тогда? Естественно, это охота по птице как самая доступная. Зверовая охота (заяц, норные) изначально были немыслимы без собаки.

Да и не совсем это мое. А вот пройтись на утренней зорьке по старицам и болотцам в надежде поднять шумовую утку под выстрел; постоять на вечернем утином пролете; потропить поле и попытаться найти тетерева; ну и, конечно же, побродить по осеннему лесу, посвистеть рябчика — это были единственные возможные охоты.

Доступные и возможные, но нерезультативные. И с каждым выходом «на охоту» меня все чаще одолевала мысль, что просто необходимо что-то кардинально менять в моем хобби. Мне все больше надоедала пустая ходьба с ружьем наперевес. Да, бывали и удачные выходы на охоту и даже получалось выстрелить по случайно поднятой птице. Но!

Потом ведь еще надо было найти битую дичь. Хорошо, если это чистая речка в начале охотничьего сезона, конец августа — начало сентября, когда искупаться еще вполне допустимо. А если это заросшее болото, да еще в сентябре — октябре?! А ведь так хотелось приходить домой с охоты с трофеями. Не столько ради пропитания, сколько хотя бы ради морального удовлетворения, что время потрачено не зря и что подстреленная дичь не осталась в лесу на съедение дикому зверю, а добыта с пользой. Чтобы добиться этого, на охоте нужен был помощник!

Родственники в деревне держали лаек и гончих. Это совсем другое дело. Совсем другая охота! Это — настоящая охота! Я тоже так хочу! Но то в деревне. А я живу в городе, в обычной частной квартире. В голове постоянно была мысль о собаке. Но вот где и как содержать своего будущего помощника на охоте?

Лайка и гончая в квартире — совсем не вариант. У кого-нибудь за городом, в своем доме? А как кормить, воспитывать? Ездить к собаке? Это надо делать каждый день, утром и вечером. Кто уделит время собаке? Кто будет ее кормить и натаскивать? Хозяин у собаки должен быть один. Короче говоря, такой вариант меня не устраивал…

Как-то раз был у меня в гостях двоюродный брат с супругой. За чашкой чая, так, между прочим, зашел разговор про охоту. Я высказал сожаление о том, что охота без собаки — пустая трата времени. И тут сноха говорит: «Возьми спаниельку, она как раз для охоты по птице. Русский охотничий спаниель. У меня брат такую держит».

До глубокой ночи просидел я за компьютером. Прошерстил множество страниц в интернета, выискал всю возможную информацию об этой породе. Да! Это он! Это то, что мне нужно! Это то, что я так давно хотел. Маленькая собака для содержания в городской квартире. Для охоты по любой птице, а самое главное — для розыска и подачи битой дичи. Все прежние препятствия для приобретения собаки отпали сами собой.

На следующий день я уже разговаривал по телефону с кинологом нашего Республиканского общества охотников и рыболовов. Выяснял, где и как можно приобрести щенка и, самое главное, на что обратить внимание при его выборе? Опуская все подробности, скажу лишь, что в сентябре 2007 года я привез свою будущую лопоухую помощницу из Саратова (около 1200 км от Ижевска). Уже девятый год мы успешно охотимся с ней, и я ни разу не пожалел о ее появлении в моем доме…

— Ну, с эмоциями понятно! Не ответ, а целый рассказ! Только ради этого стоило начинать делать статью о породе! Расскажите немного о спаниелях Удмуртии.

— Как рассказывали наши «старые» охотники-собаководы, в конце 80-х — самом начале 90-х поголовье русского охотничьего спаниеля средней и старшей возрастных групп на нашей ежегодной республиканской выставке охотничьих собак было под 60 голов. Причем практически 100 процентов выставляемого поголовья было «рабочим», т.е. имело полевые дипломы за рабочие качества.

Девяностые годы принесли не только развал Советского союза и вместе с ним разруху в промышленность, сельское хозяйство, но и наложило свой отпечаток на охоту в целом и охотничье собаководство в частности. Не секрет, что любое хобби требует затрат, а охота и собаководство — пожалуй, затрат вдвойне. Наш регион основан на «оборонке».

Заводы тогда полностью встали. И, соответственно, людям стало не до охоты и собак. Сельскому охотнику личное подсобное хозяйство было серьезным подспорьем, поэтому поголовье лаек и гончих осталось почти неизменно. А вот для горожанина, оставшегося без работы, содержание дома собаки для охоты стало в тягость. Лишь истинные фанатики, люди, имеющие хоть какую-то возможность иметь в доме собаку, остались верны своему любимому занятию — охоте с собакой.

И поголовье русского охотничьего спаниеля свелось к считанным единицам. В результате до недавнего времени мы имели однотипное поголовье собак, похожих на русского охотничьего спаниеля, с целым рядом идентичных недостатков.

Только в последние годы наши охотники, желающие иметь породистого русского охотничьего спаниеля, стали привозить себе щенков преимущественно из московского региона. На сегодняшний день, на той же республиканской выставке охотничьих собак, ринги спаниеля с трудом набирают десяток-полтора голов. Вместе с молодняком до 1,5 лет и «диванными» красавцами…

— Сергей, а почему Вы взяли щенка из Саратова? Что в Ижевске с росиками?

— Когда я озадачился непосредственно поиском щенка русского охотничьего спаниеля — я пришел за помощью к нашему кинологу. Кинолог сказала мне, что у нас хорошего щенка не найти и за ним придется ехать. Она взяла в руки каталог, с последней на тот момент всероссийской выставки, и в разделе «Русский охотничий спаниель» начала искать все организации, чьи собаки участвовали в выставке.

Я выписывал из каталога все контакты. Начал, естественно, с ближайших городов: Пермь (300 км), Казань (400), Киров (450), Самара (600), Екатеринбург (700), Нижний Новгород (800), Саратов (1200), Москва (1250 км). Только в Саратове и Москве были на тот момент щенки. По остальным номерам телефонов щенков либо не было, либо оставались только кобельки (а я уже определился с выбором — мне нужна была сука).

При практически равной родословной (я имею в виду наличие оценок экстерьера и полевых дипломов у предков) выбор между Москвой и Саратовом был сделан исключительно из материальных соображений: при небольшой разнице в расстоянии за щенка в Москве тогда просили 11–13 тысяч рублей, а в Саратове заводчик попросил «всего» 7 тысяч. Да еще пообещал сделать «скидку» за дальнюю дорогу. В итоге слово свое он сдержал и отдал за 6 тысяч. Большое спасибо ему не только за уступку в цене, но и вообще за щенка! К тому же, как оказалось, мать моего щенка была привезена в Саратов из Москвы, из МГО «Динамо». Так «сошлись звезды»…

— Получается, что в Вашем регионе фактически отсутствует центр племенного разведения РОС, а соответственно и все племенные и полевые мероприятия?

— Да, в принципе ситуация со спаниелями у нас сложилась именно такая. Ни о каком племенном разведении русского охотничьего спаниеля не было и речи. И уж тем более о нашем регионе, как о каком-то центре племенного разведения, и говорить не стоит. Вся наша беда в том, что уже долгое время у нас нет «своего» эксперта по спаниелям. Вернее, не было. Когда я взял щенка РОС, я начал задаваться сопутствующими вопросами по поводу содержания, воспитания, натаски, выставок, испытаний…

Подобными вопросами я «доставал» нашего кинолога. Но ответ был всегда один: «Читай литературу и занимайся собакой самостоятельно. А выставку и испытания, если найдем эксперта, то проведем». Я недоумевал. Как так? Спаниели есть, а эксперта по ним нет? Вроде бы республиканское охотобщество, есть своя испытательная станция, работа с охотничьими собаками — прямая обязанность охотобщества, а со спаниелями — проблема… И каждый раз, после моего очередного визита к кинологу республиканского ООиР, наша беседа заканчивалась примерно так: «Чего ворчишь? Интересно — сам учись на эксперта, и проблема будет решена».

И в очередной раз выходя из кабинета кинолога, я ловил себя на мысли: «А почему бы и нет?!» И, спустя несколько лет, пройдя необходимые стажировку, обучение и экзамены, я получил удостоверение эксперта-кинолога III категории (начальной) по породе и испытаниям спаниелей. Так я задумал познать собачью «кухню» изнутри и хотя бы попытаться исправить ситуацию со спаниелями у нас в регионе…

— Теперь есть эксперт. Как обстоят дела сейчас?

— Эксперт есть «без году неделя». Только в прошлом году я получил свидетельство и «официально» приступил к своим обязанностям эксперта. За прошедший летне-осенний сезон 2015 года успел провести городские испытания по болотно-луговой дичи. Осенние испытания по боровой, к сожалению, не состоялись. Стараюсь собрать вокруг себя увлеченных людей, в основном, «молодых» спаниелистов. Людям, в принципе, по своей природе, нужен «вожак», лидер. Чтобы было вокруг кого собраться, объединиться.

Я стараюсь занять это положение. Всегда приглашаю наших спаниелистов на испытания и состязания в соседние регионы. На встречах вне охотничьего сезона, совместных пикниках на природе объясняю начинающим спаниелистам азы воспитания щенка или молодой собаки. Весной, когда в полях подсохнет и можно заниматься собакой, практически ежедневно я выезжаю в поле и помогаю «молодежи» на практике. Показываю, что и как надо делать при натаске и постановке собаки, подсказываю.

Делюсь, пусть и тем небольшим опытом, который сам имею. Стараюсь оказать хоть какую-то помощь, вспоминая себя, когда даже самый элементарный вопрос было просто некому задать. Не говоря уже о практических занятиях. На сегодняшний день одна наша собачка имеет несколько дипломов по болотно-луговой и боровой дичи, полученных под разными экспертами, в том числе диплом I степени.

Два молодых кобелька, только в прошлом году начавшие свою «спортивную» карьеру, первыми дипломами получили вполне заслуженные «трёхи» при 72 и 77 баллах. Эти собачки воспитаны, натасканы и поставлены при моем непосредственном участии. Надеюсь, что в их достижениях есть и моя заслуга.

Владимир Масоликов