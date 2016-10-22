В магаданском ДК «Пионерный» собралось 206 собак самых различных пород, чтобы принять участие в очередной выставке ранга «Кандидат в чемпионы России». Также четвероногие могли получить титул кандидата в чемпионы федерации. Встречу организовала Магаданская областная общественная организация любительского собаководства «Венец Колымы». В большом зале можно было встретить таких частых гостей как овчарок, хаски, терьеров, лаек, спаниелей, бульдогов, чихуахуа, так и редкие породы: вельш-корги, ньюфаундленд, мопс, шарпей. Впервые в состязании принял участие норвежский эльгхунд серый. Оценивать четвероногих прибыл из Москвы судья российской кинологической федерации-международной кинологической федерации (МКФ) (Federation Cynologique Internationale (FCI) Сергей Галиаскаров, сообщает ИА MagadanMedia.

Отметим, всепородная выставка собак – это большое испытание для четвероногих и их хозяев, и к предстоящему событию участники усердно готовятся.

Собака должна отлично смотреться не только внешне, как говорят специалисты, по косметике, но и адекватно вести себя в ринге, стоять в стойке, показывать зубы и красиво пройтись с владельцем мимо судьи.

Как рассказала корреспонденту ИА MagadanMedia руководитель Магаданской областной общественной организации любительского собаководства «Венец Колымы» Наталья Воробьева, выставки четвероногих проходят в Магадане два раза в год и всегда вызывают интерес у местных собаководов. «В этот раз мы принимаем 206 собак. Это как частые гости наших мероприятий, немецкие овчарки, хаски, шпицы (померанские и малые), джек-рассел-терьеры, йоркширские терьеры, так и редкие породы, вельш-корги, ньюфаундленд, мопс, шарпей, итальянский кане-корсо, шелти, акита, басенджи, веймаранер или веймарская легавая, брюссельский гриффон.

Все 206 участников разделили на 10 групп.

В первую вошли овчарки, во вторую – пастушьи и скотогонные собаки, здесь же представлены доги и молоссы. Третья группа – терьеры, четвертая – таксы, пятая – лайки, самоедские собаки, аляскинские маламуты, шпицы, шестая группа – гончие собаки (бассет хаунд и бигль), седьмая – гончие и охотничьи собаки, восьмая – ретриверы, девятая – декоративные собаки, а в десятую вошли четыре собаки, все они породы «Русская псовая борзая».

После выступления всех собак судья Сергей Галиаскаров наградит лучших представителей пород.

Кроме этого по окончании выставки для четвероногих пройдут традиционные конкурсы. В состязании «Бэби» отберут лучшую собаку возраста от 3 до 6 месяцев, в конкурсе щенков – собаку с 6 до 9 месяцев, юниоров – с 9 до 1,5 лет.

А апогеем выставки станет Best in Show – награждение лучшей собаки всепородной выставки, она будет выбираться при сравнении победителей групп.

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