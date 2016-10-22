Всероссийская выставка собак «Осенний калейдоскоп — 2016» открылась на территории Пермской ярмарки в субботу, 22 октября.

Мероприятие проходит на новой площадке выставочного комплекса. Всего заводчики представили порядка 300 животных. Среди пород – как всем известные, например, американский кокер-спаниель, лабрадор и мопс, так и необычные, в том числе мексиканская голая, американская акита и другие. Всего заводчики представили порядка 300 собак.

Отдельные стенды посвящены бездомным собакам. Любой желающий может прямо на выставке сделать доброе дело – забрать себе пса из муниципального приюта.

В Перми вегетарианцы переводят своих кошек и собак на диету без мяса

«Сложилась практика, когда щенков, да и взрослых собак забирают сразу с выставки. У потенциальных владельцев возрастает интерес к обитателям нашего приюта. Те, кто не имеют возможности взять животное домой, часто предлагают посильную помощь или становятся волонтерами», – заметил директор Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек Дмитрий Киселев.

Кроме того, на нескольких рингах состоятся различные турниры по преодолению препятствий на время, прыжки в высоту среди питомцев, танцы и состязания по перетаскиванию грузов собаками.

Выставка будет работать 22 и 23 октября с 10.00 до 19.00.

Источник