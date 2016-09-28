Первый номер газеты «РОС»

Приложением к Журналу «Спаниель», совместно с ФорумРОС.рф, вышел пилотный номер Газеты «Русский охотничий спаниель».





В первом номере:

— Всероссийская выставка Русских охотничьих спаниелей

— Первый год с ушастым

— XIV Всероссийские состязания спаниелей по полевой и болотной дичи

— Судьи постоянно учатся, а кто обучает заводчиков?

— XII Всероссийские состязания спаниелей по утке

— Собаки чувствуют возвращение хозяина

— Выбор и приобретение спаниеля

— Воспитание в одной семье ребенка и собаки — дело виртуозное

Распространяется бесплатно через секции и на мероприятиях (выставки, состязания). Тираж ограничен. Электронная версия появится чуть позже в архиве номеров.