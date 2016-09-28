Первый номер газеты «РОС»

2 комментария

Приложением к Журналу «Спаниель», совместно с ФорумРОС.рф, вышел пилотный номер Газеты «Русский охотничий спаниель».

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В первом номере:
— Всероссийская выставка Русских охотничьих спаниелей
— Первый год с ушастым
— XIV Всероссийские состязания спаниелей по полевой и болотной дичи
— Судьи постоянно учатся, а кто обучает заводчиков?
— XII Всероссийские состязания спаниелей по утке
— Собаки чувствуют возвращение хозяина
— Выбор и приобретение спаниеля
— Воспитание в одной семье ребенка и собаки — дело виртуозное

Распространяется бесплатно через секции и на мероприятиях (выставки, состязания). Тираж ограничен. Электронная версия появится чуть позже в архиве номеров.

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Первый номер газеты «РОС»: 2 комментария

  1. Любовь

    Поздравляем с первым выпуском Газеты!!! Развития на данном направлении!!!!

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