Русскому охотничьему спаниелю 65!

Порода русский охотничий спаниель — самая молодая среди наших охотничьих собак. Ее стандарт был официально утвержден в 1951 году. Мы начинаем цикл небольших интервью со специалистами по этой породе, руководителями секций и практическими охотниками со спаниелем.

Беседы ведет опытный охотник Владимир Сергеевич МАСОЛИКОВ, имеющий более 20 лет практики охоты со спаниелями. И сегодня на его вопросы отвечают руководители секции РОС МГО ВФСО «Динамо» Маргарита и Александр Старостины.

— Насколько я знаю, вы единственная семейная пара в породе РОС. Как давно началось ваше увлечение породой?

— В 1989 году Александр увлекся охотой и свой выбор сделал в пользу охоты на пернатую дичь. Огорчало лишь одно: не было помощника — охотничьей собаки, чтобы добирать добычу. Так как мы оба с детства любили животных, между нами не возникло никаких разногласий по поводу появления в семье четвероного друга. Оставалось только решить, какой породы должен быть щенок. Почитали специальную литературу, выслушали советы опытных охотников, посетили выставку охотничьих собак. В те годы самой «громкой» считалась Московская областная выставка охотничьих собак, которая проходила в парке Останкино. И вот и июне 1990 года мы ее посетили. Первым нас встретил ринг ягдтерьеров, но поведение этих собак сразу насторожило. Следующим по пути следования был ринг очень милых, ярко-рыжих карело-финских лаек. Мы несколько задержались около них, любуясь симпатичными рыжепушистиками. А потом наше внимание привлек находящийся рядом ринг с очень симпатичными длинноухими собачками с очаровательной пестротой окрасов. И, конечно же, это была порода русского охотничьего спаниеля. Увидев обаятельных и добродушных собак, мы поняли: это наша порода. Решение было единогласным. Сейчас нашей любви к породе РОС 26 лет, и мы уверены, что она не закончится никогда. За все годы мы только убеждались в том, что сделали правильный выбор: спаниели для нас и безгранично преданные друзья, и страстные помощники на охоте, и просто очаровательные создания, заряжающие нас и окружающих позитивом. С русскими спаниелями выросла наша дочь, а теперь в полном взаимопонимании с ними растет внучка. Хочется, чтобы эта цепочка присутствия в нашей семье собак породы русский охотничьих спаниель не прерывалась никогда…

— Как вы оказались в секции РОС МООиР?

— После того как мы однозначно поняли, щенка какой породы хотим завести, мы озадачились вопросом, где его купить. Мы решили, что щенок должен быть только породный, с родословной, из охотничьей среды. Начались поиски. Охотничий билет у Александра с самого начала был общества «Динамо», но секции, занимающейся породой РОС, там еще не было. В те годы реклама в основном существовала из «уст в уста», поэтому, озвучив свое желание приобрести щенка в кругу охотников, Александр получил информацию об обществе МООиР, в котором в те годы было наиболее широко развито

охотничье собаководство. И вот мы на ул. Строителей в отделе собаководства, в наших руках заветная папка с надписью: «Щенки русского охотничьего спаниеля»… Так в нашей семье оказалась русская спаниелька по кличке Санта, и с ее появлением пришло наше увлечение породой. Александр начал серьезно заниматься натаской Санты в поле. Мы посещали все выставочные мероприятия тех лет. Санта 3798/95 стала чемпионкой. Нам было очень интересно все, что связанно породой РОС. Это заметил большой любитель охотничьих собак, страстный охотник, человек, неравнодушный к будущему породы, бывший председатель секции РОС МООиР, эксперт 1-й категории Владимир Борисович Кузнецов и предложил нам работать в секции. Так наша судьба была решена. С 1992 по 1998 год мы принимали активное участие в жизни секции, из них несколько лет работали в бюро секции РОС МООиР.

— А как и по чьей инициативе была создана секция РОС при МГО ВФСО «Динамо», считающаяся сейчас одной из сильнейших в России? Как вы оцениваете тот период и что послужило причиной вашего перехода в «Динамо»?

— Решение создать свою секцию возникло далеко не спонтанно, к этому решению нас привела ситуация, сложившаяся в секции РОС МООиР в 1997–1998 гг. Причиной послужило равнодушие и нежелание многих спаниелистов и энтузиастов менять положение дел с породой к лучшему. Их устраивало катиться по наклонной. Даже оказавшись, так сказать, на краю пропасти, они резко отклоняли все предложенные новшества, которые нужно было ввести, чтобы изменить создавшееся положение. Например, после того как мы озвучили свои предложения по улучшению работы секции в племсекторе, мы услышали возмущенные возгласы: «Да как вы посмели!» Да вообще любая инициатива была «наказуема». А всем молодым активистам отводилась роль «принеси-подай». И это в то время, как на деятельность племсектора невозможно было смотреть спокойно, так как вся его работа сводилась к констатации факта рождения щенков от производителей, выбранных на усмотрение самих владельцев собак (по системе «рядом живем» или «повязались на охоте»). Причем у последних порой даже не возникало мысли сообщить о своем «выборе» и о том, что собаки повязаны в племенной сектор, до тех пор пока не приходило время получать щенкам родословные. Можно привести еще множество негативных примеров, только совершенно нет желания вспоминать о них. Но так или иначе, а состояние секции вызывало реакцию, которую можно назвать криком души. Видя такое критическое положение дел в секции РОС МООиР, начальник отдела собаководства предложила нам взять руководство секцией на себя. В результате размышлений мы отказались. Мы прекрасно представляли, как будут приняты предложенные нами реформы, ведь долгое время в секции процветало совершенно противоположное. Сейчас ясно, что тогда мы приняли единственно правильное решение.

Нас несколько лет приглашали взять на себя организацию секции в МГО «Динамо» (Александр состоял в этом обществе как охотник). Мы решили, что лучше используем свою энергию, знания и уже сформировавшийся взгляд на породу, создав секцию на новом месте. Лучше, думали мы, начать с малого, но правильного. Ведь примеров, как не надо делать и к чему это приводит, у нас было с избытком. Поэтому в 1998 году со своими тремя РОСами — ч. Сантой 3798/95, ч. Мартином 4082/97 и ч. Ин-Вестой 4154/98 — мы приступили к организации секции. Как оказалось, в обществе МГО «Динамо» зарегистрированы еще три русских охотничьих спаниеля, один из которых не был племенным из-за неправильного прикуса, а двух других приобрели по случаю в глубинке с «мутными» родословными, и они также были непригодны для племенной работы.

Итак, мы начали племенную деятельность с трех своих спаниелей и с сотрудничества с некоторыми секциями РОС в других городах, племенное поголовье которых нам было по многим параметрам интересно. Мы отвозили своих сук на вязки в секции РОС в Санкт-Петербурге («Престиж»), Екатеринбурге, Ярославле и получали потомство, интересное и в экстерьерном, и в рабочем плане. Со временем из числа владельцев наших щенков (многие из них охотники из нашего окружения) у нас появились соратники и единомышленники. Один из них — бессменный секретарь секции А.Е. Фадеев, владелец чемпиона Чарли-Инросса (этой собачке сейчас 16 лет). Мы сотрудничаем с ним с истоков официальной организации секции РОС МГО «Динамо», с 25 апреля 2001 года. А в 2016-м нашей секции исполнилось 15 лет с момента ее официального оформления.

Владимир Масоликов